В Гусь-Хрустальном сотрудник МКУ обвинен в халатности при приемке работ

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Гусь-Хрустального, сотрудник МКУ «Отдел строительного контроля» районной администрации обвинен в преступной халатности.

По версии следствия, в 2020 году в отдел строительного контроля поступили акты выполненных работ от ООО «ГУРОМО», согласно которым последняя провела вырубку деревьев в детском садике №5 поселка Мезиновский. При этмо в реальности объем работ в документах оказался завышен, но сотрудник стройконтроля не обратил на это внимание, не проверил качество работ и все подписал.

Таким же образом были подписаны акты на приемку спила деревьев и кустов в детском саду №21 деревни Нечаевская.

Ущерб обоим детским садам составил 1,5 миллиона рублей. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд. Ранее этим же судом директор компании-подрядчика был осужден за мошенничество.