Во владимирской гимназии № 35 восстановили бассейн

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Во владимирской гимназии № 35 завершены работы по восстановлению бассейна.

Во время ремонта были выполнены различные виды работ. Чаша бассейна была отремонтирована с использованием мембраны, что делает изоляцию надежной. Стены покрыли новой плиткой, обновили потолок. Внутренние помещения, душевые также были отремонтированы и установлена новая сантехника, сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Наумов.

Произведена заменена электропроводки и вентиляции. Внешние стены были облицованы вентилируемым фасадом, был выполнен ремонт крыльца и отмостки бассейна.

В данный момент проходят пуско-наладочные работы, бассейн начнет работать после начала отопительного периода.