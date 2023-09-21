Владимирцы, вернувшиеся из зоны СВО, могут пройти реабилитацию

фото со страницы фонда "Защитники Отечества" в ВКонтакте

Владимирский филиал фонда "Защитники Отечества" приглашает демобилизованных участников СВО, получивших увечья и травмы, связанные с ампутацией конечностей пройти программу комплексной реабилитации.

В настоящее время проводится набор на третью смену в Центр социальной геронтологии РГСУ круглогодичного действия, расположенный в Клинском районе Московской области. Заезд состоится 4 октября.

В программу комплексной реабилитации включены мероприятия по профессиональной, социальной и физической реабилитации для демобилизованных участников СВО, обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями. Центр поможет получить уверенные навыкы использования протеза, укрепить здоровье и морально-эмоциональное состояние. Программа состоит из клинического дообследования (обследования) и основного курса двухнедельных мероприятий.

Продолжительность смены составляет 14 календарных дней. Занятия проводятся в подгруппах по 8-10 человек и индивидуально. На период прохождения дообследования участникам предоставляется двухместное гостиничное размещение, 3-х разовое питание и трансфер до места проведения обследования.

Сообщить о своем желании пройти программу реабилитации на бесплатной основе можно по телефону 8(4922)77-13-02 или по адресу: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 59