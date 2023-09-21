Вице-губернаторы Владимирской области сделали прививку от гриппа

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Заместители губернатора Александр Ремига и Константин Баранов провакцинировались от гриппа

«В наличии в регионе вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Вирус гриппа может вызвать много осложнений, связанных с системой кровообращения и почками. Поэтому рекомендую всем привиться от гриппа, сам делаю это ежегодно», – сказал Константин Баранов.

Напомним, что сделать прививку можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в общественных местах (гипермаркетах «Глобус», «Лента» и ТЦ «Восток-1»). С графиком работы прививочных кабинетов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства здравоохранения Владимирской области.