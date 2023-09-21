С 1 октября во Владимирской области начнут вручать подарки для новорожденных

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Как уже сообщало ранее Правительство Владимирской области, с 1 октября текущего года роженицам будут вручать подарок для новорожденных. В нем будет все самое необходимое: памперсы, средства гигиены, одежда, пеленки.

Но если родителям такой подарок не нужен, например, они купили все сами или осталось много вещей от первых детей, то они смогут забрать 10 тысяч рублей.

Главным условием для получения коробки новорожденных является рождение малыша в роддоме Владимирской области.

Как сообщала на заседании ЗС министр социальной защиты области Любовь Кукушкина, в этом году в бюджете на подарки заложено более 22 миллионов рублей. Ежегодно в бюджете надо будет изыскивать на эти цели около 90 миллионов рублей.