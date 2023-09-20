В Вязниковском районе парень украл из сарая велосипед и мотоцикл

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Вязниковского района на днях обратился 30-летний житель поселка Мстера, рассказавший, что его сарай вскрыли, и вытащили оттуда мотоцикл и велосипед общей стоимостью 200 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к краже может быть причастен 37-летний местный житель, которого вскоре задержали. В краже он сознался.

По версии следствия, в ночь на 18 сентября мужчина взломал сарай при помощи гвоздодера, пробрался внутрь и укатил технику, которую спрятал у себя во дворе, причем живет он поблизости. Велосипед и мотоцикл он планировал продать, но не успел, так как был задержан. Технику изъяли, а вязниковца на время следствия отправили за решетку. По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Кража».