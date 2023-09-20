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НовостиОбщество20 сентября 2023 13:03

В Кольчугино прокуратура обнаружила нарушения при содержании жилого дома

Стены здания пришли в плохое состояние
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского района провело проверку соблюдения требований жилищного законодательства, в ходе которой проверила много квартирный дом по улице III Интернационала, 64. С 2015 года его обслуживает управляющая компания «ЖЭУ №3».

В ходе проверки прокурор обнаружил повреждения штукатурки с наружной части дома, повреждения кирпичной кладки фасада, а также сквозные внешние отверстия между крышей и стенами.

По итогам мероприятий руководителю управляющей компании внесено представление, на директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении.

Устранение нарушений находится на прокурорском контроле.