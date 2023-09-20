Во Владимирской области у себя дома обнаружена мертвой семья из четырех человек

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и региональная прокуратура, днем 20 сентября в многоквартирном доме, расположенном в селе Энтузиаст Юрьев-Польского района найдены мертвыми четыре члена одной семьи — муж, жена и их 5 и 2-летний сыновья.

Внешних признаков насилия сотрудники правоохранительных органов на трупах не обнаружили, по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Наш источник в правоохранительных органах уточнил, что одной из основных версий является отравление. Предварительно известно, что семья могла накануне травить тараканов. Собеседник уточнил, что буквально перед трагедией была найдена мертвой в своей квартире соседка семейства, 92-летняя пенсионерка. В том случае тоже не велось речи о насилии, так что точные причины смерти во всех случаях предстоит установить экспертам.

Расследование уголовного дела продолжается.