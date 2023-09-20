В Петушинском районе водителя задержали за повторную пьяную поездку

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники ГИБДД в Петушинском районе приехали на место ДТП, и в ходе разбирательства заподозрили одного из попавших в аварию водителей в нетрезвом вождении.

В результате 65-летнему водителю «Лифана» предложили пройти медицинское освидетельствование, на что тот ответил категорическим отказом.

В ходе проверки оказалось, что мужчину раньше уже лишили водительского удостоверения за нетрезвую езду, так что теперь он стал фигурантом уголовного дела.

В полиции региона отметили, что за первую половину сентября от управления транспортом отстранены уже 300 водителей. Все они пили алкоголь перед тем, как сесть за руль.