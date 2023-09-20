скрин с видео регионального ОНФ

В селе Есиплево Кольчугинского района люди вынуждены пить ржавую воду. Ранее там снесли 3 водонапорных башни. Нет и колодцев: нет ничего, что смогло бы обеспечить жителей чистой водой.

«Снесены три водонапорные башни. Насосы летят, идёт тухлая вода, ржавая, к питьевой воде она не имеет никакого отношения. До ближайшего ключика - километр», - говорит местная жительница Татьяна Прусенкова, местная жительница.

Жители обращались в районный центр, но там жалующимся ответили, что у них тоже ржавая вода. В бюджете средств на это не предусмотрено. Но для подобных случаев в стране есть программа "Чистая вода".

«Мы предложили жителям и главе поселения попробовать вступить в программу «Чистая вода». Будем им содействовать в этом», - подчеркнул Алексей Мокеев, эксперт Народного фронта во Владимирской области.