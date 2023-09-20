За полгода во Владимирской области умерло 25 детей

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимирстат сообщает печальную статистику смертности. За первый квартал 2023 года в регионе смертность в 2,5 раза превысила рождаемость. Число умерших младенцев выросло до 16. Детская смертность выросла до 25 случаев, что на 3 случая больше, чем в 2022 году.

За полгода в регионе родились 4 864 ребенка. Умерли – 11 835 человек. Убыль населения составила 6 971 человек.

Число заключенных браков увеличилось до 4 289. В 2022 году их было 4 050. Число разводов выросло с 3 228 в 2022 году до 3 233 – в 2023.