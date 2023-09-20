Во владимирской школе №1 отремонтировали коридор и 6 кабинетов

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Во Владимире в школе №1, со стен которой весной упала штукатурка на школьников, завершились внутренние ремонтные работы в помещениях, где произошла протечка крыши: коридор и 6 кабинетов.

Как сообщил в своих соцсетях мэр Дмитрий Наумов, в данный момент ведутся ремонтные работы кровли, а именно укрепление балок и установка дополнительных. Была частично раскрыта старая кровля, произведена замена обрешетки и слуховых окон, а также начато покрытие крыши новым железом.

Работы, по договору подрядчиком, должны быть выполнены до 1 ноября.