Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 10:14

Во владимирской школе №1 отремонтировали коридор и 6 кабинетов

Сейчас ведется ремонт кровли
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
скрин с видео

скрин с видео

Во Владимире в школе №1, со стен которой весной упала штукатурка на школьников, завершились внутренние ремонтные работы в помещениях, где произошла протечка крыши: коридор и 6 кабинетов.

Как сообщил в своих соцсетях мэр Дмитрий Наумов, в данный момент ведутся ремонтные работы кровли, а именно укрепление балок и установка дополнительных. Была частично раскрыта старая кровля, произведена замена обрешетки и слуховых окон, а также начато покрытие крыши новым железом.

Работы, по договору подрядчиком, должны быть выполнены до 1 ноября.