В больницах Владимирской области вновь ввели масочный режим

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За прошлую неделю во Владимирской области лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (18 случаев во Владимире, 13 - в Ковровском районе, по 8 случаев в Муромском и Гусь-Хрустальном районах, 2 заболевших в Юрьев-Польском районе, по 1 случаю в Александровском, Гороховецком, Вязниковском, Селивановском, Суздальском районах и г.Радужный).

93,2% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 6,8% случаев выявлены активно без наличия симптомов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В России стало увеличиваться число заболевших коронавирусом. В учреждениях здравоохранения начали вводить масочный режим и другие меры профилактики.

Как сообщает Зебра-ТВ со ссылкой на региональный Минздрав, в больницах области также ввели масочный режим.