Во Владимирской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии, открытых во Владимирской области за последний месяц, и выбрала интересные предложения с самой высокой зарплатой.

Топ-5 самых «дорогих» вакансий во Владимирской области, открытых прямо сейчас: национальный директор, которому готовы предложить зарплату от 300 тысяч рублей, удаленный рекрутёр может получать от 250 тысяч, такую же зарплату предлагают и руководителю строительного проекта.

От 150 до 350 тысяч предлагают врачу стоматологу-терапевту детскому, и от 200 тысяч рублей можно получить, занимая должность директора региона.