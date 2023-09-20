В Заксобрание Владимирской области выбрали руководителя фракции "Единой России"

Вячеслав Картухин. Фото с личной страницы в ВКонтакте

19 сентября в региональном исполнительном комитете партии "Единая Россия" состоялось организационное собрание фракции, на котором участники выбрали руководителя фракции. Им стал Вячеслав Юрьевич Картухин. Заместителем руководителя выбран Дмитрий Анатольевич Рожков.

На днях пройдет первое заседание Законодательного Собрания восьмого созыва, на котором станут известны имена нового председателя областного парламента, руководителей комитетов, а также депутата, который будет представлять Владимирскую область в Совете Федерации.