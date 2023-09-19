В Судогодском районе прошла акция «Сохраним лес»

фото с сайта регионального Правительства

Осенью во Владимирской области традиционно проходит акция «Сохраним лес». 16 сентября центральное событие акции состоялось в Судогодском районе.

Новые деревья были высажены на территории Андреевского лесничества, у памятного знака, установленного в честь Героя Российской Федерации, гвардии капитана Алексея Курганова, героически погибшего в ходе специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие министр лесного хозяйства области Евгений Малышев, депутат Законодательного Собрания Сергей Козлов, глава администрации Судогодского района Валерий Сафонов, и.о. директора Андреевского лесничества Ярославна Хромова, а также ученики школьного лесничества Андреевской средней школы, которая носит имя Алексея Курганова. Участники акции почтили память земляка минутой молчания и возложили к монументу цветы.