Во Владимире стали известны победители седьмого полумарафона "Золотые ворота"

Фото администрации города Владимира.

9 сентября во Владимире в седьмой раз прошел полумарафон "Золотые ворота". Соревнование уже давно вышло за пределы Владимирской области. Его даже планируют внести в календарь главных легкоатлетических соревнований России.

По данным организаторов, в этом году на главную дистанцию полумарафона вышли спортсмены из 110 городов 31 региона страны — всего около 2 тысяч спортсменов. Абсолютным победителем на главной дистанции 21,1 км среди мужчин стал марафонец из Воронежа Алексей Попов. Первой среди женщин пришла к финишу Юлия Конякина из Москвы. Победители и призеры на главной дистанции полумарафона получили денежные призы: по 40 тысяч рублей за первое место, а также ценные подарки.

Самой младшей участницей полумарафона «Золотые ворота» стала 3-летняя Александра Баровых — 4 годика ей исполнится только в середине октября. Это был ее первый старт на полумарафоне. Самым опытным участником признан 84-летний Виктор Бубнов, ветеран и многократный участник многих владимирских соревнований.