Прокуратура взяла на контроль расследование наезда на полицейского в Коврове

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, расследование уголовного дела по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, взято на контроль.

Инцидент произошел вечером 3 сентября на 1 километре трассы «Ковров — Погост — Любец», когда инспекторы ГИБДД попытались остановить микроавтобус «Газель». Водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться, в связи с чем дорогу ему перекрыл экипаж ППС. Водитель «Газели» не остановился и сбил инспектора патрульно-постовой службы, который повредил ногу и теперь находится на лечении в больнице.

Водитель «Газели» бросил машину в лесу и убежал, его личность установили и сейчас принимают меры к задержанию.