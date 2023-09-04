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НовостиОбщество4 сентября 2023 13:44

В Муромском районе построят новый мост через реку Картынь

Его возведут в рамках реконструкции участка поселковой дороги
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: правительство Владимирской области

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, в Муромском районе продолжаются работы по реконструкции автодороги «Коржавино — Большое Юрьево — Охеево» на участке протяженностью 2270 метров. Реконструкция включает строительство нового моста через реку Картынь рядом с уже имеющимся.

В течение четырех месяцев специалистам удалось снять слой грунта под строительство шоссе, подготовить песчаную подушку и уложить геосетку. На самом будущем мосту забили сваи, возвели опоры пролета, укрепили русло реки щебнем, а также провели ряд других работ.

В деревне Большое Юрьево появится тротуар, которого здесь никогда раньше не было, а также 15 фонарных столбов, 18 подъездов к жилым домам и три съезда на смежные улицы.

Все работы должны быть завершены текущей осенью.