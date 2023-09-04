Во Владимирской области 520 человек эвакуированы из школы во время пожара

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает РОССОЮЗСПАС Владимирской области, станция «Стерелц-Мониторинг» 4 сентября в 8.35 передала диспетчерам пожарной части сигнал о возгорании, произошедшем в одном из кабинетов средней школы поселка Боголюбово.

На место ЧП тут же выехали пожарные. К их приезду из школы эвакуировалось 520 человек. К счастью, возгорание оказалось небольшим, и потушили его при помощи простого порошкового огнетушителя. Сгорело учебное пособие на площади 0.5 квадратных метра.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожности с огнем неустановленных людей.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.