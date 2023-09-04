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НовостиОбщество4 сентября 2023 12:40

Владимирская область представит свою ель на международной выставке

Дерево должно быть украшено коллекцией народных художественных промыслов и ремесел
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта Правительства Владимирской области

фото с сайта Правительства Владимирской области

Владимирская область начала подготовку к участию в новогодней выставке «Ёлки России». Она пройдёт в рамках Международной выставки-форума «Россия» с 1 декабря по 12 февраля 2024 года.

В Москве на уличном пространстве ВДНХ планируется установить 89 живых елей – по количеству субъектов Российской Федерации. Каждый регион представит свой главный новогодний символ, украшенный аутентичной коллекцией традиционных народных художественных промыслов и ремёсел. Декор будет создаваться при участии дизайнеров, флористов и экспертов моды.

Предполагается, что весной ели будут высажены на территории ВДНХ как наследие масштабного мероприятия и символ единства всех регионов страны. А описания созданных региональных коллекций украшений войдут в единый каталог «Ёлки России».