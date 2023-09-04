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НовостиОбщество4 сентября 2023 12:08

Прокурором Киржачского района назначен Виталий Коленков

Соответствующий приказ подписан Генеральным прокурором Российской Федерации
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Киржачского района возглавил Виталий Витальевич Коленков, который перешел туда из Мурома, где был заместителем прокурора.

Виталий Коленков учился во Владимирском юридическом институте ФСИН России, который закончил в 2010 году и отправился служить в армию.

Затем он пришел в Следственное управление СК России по Владимирской области, где был следователем и заместителем руководителя различных следственных отделов.

В 2018 году он перешел в органы прокуратуры региона, где трудится по сей день. Был заместителем прокурора Судогодского района, откуда получил назначение в Муром на аналогичную должность, которую и занимал до настоящего времени.