Во Владимире дом на улице Вокзальной украсили фреской

фото с сайта городской администрации

Завершился проект городского управления по физкультуре, спорту и молодежной политике по украшению монументальной живописью дома №1 на ул. Вокзальной.

Художник Кирилл Ведерников создал уникальную фреску «Хранители» на стене старого здания. На масштабной картине изображен ангел, который бережно держит в руке православный храм. Рядом - мифический лев охраняет подножие горы. Как подчеркивает автор, гора олицетворяет Ветхий Завет, а ангел — Новый Завет. Кирилл Ведерников рассказал, что работа была интересной еще и потому, что стояла задача использовать текстуру старой стены.

По замыслу авторов проекта, место изображения, наполненного глубокими смыслами и образами, отлично подходит для встречи гостей, которые приезжают во Владимир.