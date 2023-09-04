Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 11:38

Во Владимирской области ожидаются дожди и похолодание

В ближайшие дни на территории региона снизится температура
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 6 сентября в регионе будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, а ветер подует с юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду.

Днем ожидается небольшой дождь, а ветер усилится до 5-10 метров в секунду, температура установится в пределах от +17 до +22 градусов.

В ночь на 7 сентября столбики термометров опустятся до отметок от +5 до +10 градусов, а ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем станет холоднее предыдущих суток — термометры покажут от +12 до +17 градусов, при этом ожидается небольшой дождь.