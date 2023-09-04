Во Владимирской области ожидаются дожди и похолодание

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 6 сентября в регионе будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит от +7 до +12 градусов по Цельсию, а ветер подует с юго-запада со скоростью 2-7 метров в секунду.

Днем ожидается небольшой дождь, а ветер усилится до 5-10 метров в секунду, температура установится в пределах от +17 до +22 градусов.

В ночь на 7 сентября столбики термометров опустятся до отметок от +5 до +10 градусов, а ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем станет холоднее предыдущих суток — термометры покажут от +12 до +17 градусов, при этом ожидается небольшой дождь.