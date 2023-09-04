Во Владимирской области готовность к зиме составляет 93 процента

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В региональном Правительстве на оперативном совещании обсудили ход подготовки городов и районов к холодному сезону. Средний областной уровень готовности составляет 93 процента.

Как сообщает в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев, в этом году на модернизацию коммунального и энергетического комплекса областью было направлено около 6,6 млрд рублей. В том числе: на более чем 2 млрд рублей ведётся строительство и реконструкция 22 объектов и 30,5 км сетей водоснабжения и водоотведения, 13 котельных и 10,8 км сетей газоснабжения.

Будет улучшено водоснабжение в Ставрове, Коврове, Муроме, населённых пунктах Суздальского, Гороховецкого, Камешковского, Селивановского, Меленковского районов. Завершаются масштабные работы по прокладке теплосетей и строительству котельных в Александрове и г. Гусь-Хрустальном

В рамках инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций на 4,5 млрд рублей строится и реконструируется 7 объектов и 2,5 км сетей водоснабжения и водоотведения, 14 котельных, 12,3 км теплосетей, 600 км линий электропередач.