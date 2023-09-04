Владимирские полицейские задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве

. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, осенью минувшего года в полицию Владимира поступило заявление от 52-летней местной жительницы, которая рассказала о хищении у нее 10 тысяч рублей интернет-мошенником. По данному факту расследуется уголовное дело.

Оперативникам и следователям удалось установить личность подозреваемого, которым оказался 20-летний парень из Хабаровского края. Однако выяснилось, что по месту жительства он не появляется, однако стало известно, что молодой человек в последнее время жил в Татарстане.

Там его и задержали полицейские из Владимирской области, отправившись в командировку. Парень не стал отрицать вину. По версии следствия, женщина продавала одежду, а молодой человек с фейкового аккаунта в соцсети под предлогом оформления покупки якобы для перевода денег попросил женщину перейти по ссылке, которая вела на мошеннический ресурс.

Там потерпевшая внесла реквизиты своей карты, включая код на задней стороне, и лишилась денег.

Всю сумму парень женщине возместил. На время следствия его отправили под подписку о невыезде.