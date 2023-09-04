Во Владимирской области руководить Госветинспекцией будет Александр Григорьев

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Начальником Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области назначен Александр Григорьев. Теперь он будет работать без приставки и.о. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Авдеев.

Александр Германович Григорьев родился в 1970 году в Ржеве Тверской области, имеет высшее профессиональное образование. В нашем регионе работал на руководящих должностях в ОАО «Владимирское» по племенной работе, Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю. С 2018 года – заместитель директора Департамента ветеринарии, с 2023 года – заместитель начальника Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области.