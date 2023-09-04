Владимирские гимнасты завоевали несколько медалей на Кубке России

фото с сайта городской администрации

С 30 августа по 3 сентября в Сочи проходил Кубок России по спортивной гимнастике. В соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены страны.

31 августа воспитанница муниципальной СШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева Лейла Васильева завоевала серебряную награду в личном многоборье, уступив только Олимпийской чемпионке Токио-2020 Виктории Листуновой.

А 2 сентября владимирские гимнасты завоевали полный комплект медалей. Илья Заика завоевал «золото» в упражнении на кольцах. Кирилл Прокопьев поднялся на вторую ступень пьедестала почета, а Алексей Ростов стал третьим в вольных упражнениях. Еще одно «золото» завоевала Алина Мельникова в опорном прыжке и серебряную медаль в вольных упражнениях. Напомним, что она выступала за Владимирскую область вторым зачетом.

4 места у Владислава Новокшонова в опорных прыжках и у Лейлы Васильевой на вольных упражнениях. Нашим спортсменам чуть-чуть не хватило сложности, чтобы войти в тройку призеров.