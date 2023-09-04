Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 сентября 2023 10:14

Во Владимире директор автошколы обвинен в подделке официальных документов

Во Владимирской области руководителя автошколы обвиняют в подделке документов и незаконном получении денег
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего директора автошколы Владимира.

По версии следствия, он изготовил и выдал двум мужчинам свидетельства о получении профессии водителя, однако на самом деле те не учились и экзаменов не сдавали. При этом директор получил 28 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Ранее на этого же директора было возбуждено другое уголовное дело, и в итоге он был осужден.