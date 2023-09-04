Во Владимире директор автошколы обвинен в подделке официальных документов

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего директора автошколы Владимира.

По версии следствия, он изготовил и выдал двум мужчинам свидетельства о получении профессии водителя, однако на самом деле те не учились и экзаменов не сдавали. При этом директор получил 28 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Ранее на этого же директора было возбуждено другое уголовное дело, и в итоге он был осужден.