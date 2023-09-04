В Киржаче мужчина осужден за побег из лечебно-исправительного учреждения

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Киржачский районный суд на днях вынес приговор 29-летнему жителю Гусь-Хрустального, который признан виновным в побеге из мест лишения свободы.

Судом установлено, что мужчина отбывал наказание в ЛИУ-8 в Киржаче, где ему предстояло провести 1 год. Утром 25 мая текущего года вместе с другими осужденными он занимался благоустройством территории, и когда сотрудники ФСИН за ним не наблюдали, просто вышел через дыру в заборе и отправился в Гусь-Хрустальный, чтобы проведать семью.

В тот же день около трех часов дня мужчину задержали в городе хрусталя полицейские и передали сотрудникам УФСИН.

Суд признал мужчину виновным, и теперь за побег предстоит отбывать 3 года колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.