Дольщикам ЖК "Дуброва парк" отказали в проведении митинга

Дольщики собирались провести митинг в Центральном парке Фото: Евгения АЩАУЛОВА

Дольщики ЖК "Дуброва парк" планировали провести митинг в защиту своих прав 5 сентября с 18 до 19 часов в Центральном парке культуры и отдыха. Только это место согласовала им администрация города.

Однако позже в мэрии передумали. Как рассказали сами дольщики, в письме за подписью заместителя главы города Владимира Гарева сообщается следующее: "В Центральном парке между автостоянкой и зданием бывшего кинотеатра "Березка" с 3 по 10 сентября состоится промышленная ярмарка, в связи с чем проведение публичных мероприятий не представляется возможным".

В мэрии предложили дольщикам изменить время проведения митинга и провести его в том же месте в другой день.