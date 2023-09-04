В Меленках группу грабителей осудили за нападение на частный жилой дом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Меленковский районный суд вынес обвинительный приговор троим местным жителям и их приятелю из Рязанской области, которые обвинялись в совершении грабежа и разбоя.

Судом установлено, что поздно вечером 2 января компания праздновала Новый год в одном из домов в Меленках.

Когда алкогольные напитки закончились, двое мужчин пришли к дому знакомых, чтобы занять денег и спиртного. Однако хозяин отказался их впускать, за что был подвергнут избиению. После этого незваные гости самовольно вошли в помещение, забрали алкоголь и продукты и ушли.

После продолжения вечеринки спиртное снова закончилось, и компания вновь пошла к тому же дому, ворота которого оказались заперты изнутри. Тогда они пробрались на территорию и, удерживая хозяев, забрали из холодильника продукты. При этом один из налетчиков несколько раз ударил хозяйку, причинив ей легкий вред здоровью.

Меленковский районный суд признал всех четверых виновными и приговорил двоих к 4 и 7 годам кологии строгого режима, а двоих других к 2 и 2,5 годам принудительных работ с удержанием в доход государства 15 процентов из зарплаты.

Приговор в законную силу не вступил.