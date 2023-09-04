Владимирских энергетиков оштрафовали на 10 тысяч рублей

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Прокуратура города Владимира установила, что жительницей областного центра была подана заявка в филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Владимирэнерго» о подключении земельного участка к электрическим сетям. С компанией был заключен договор на технологическое присоединение и выданы технические условия.

Вместе с тем в установленный договором срок работы по подключению земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения не произведены. Прокуратурой города было внесено представление ресурсоснабжающей организации. Оно было признано обоснованным, по результатам его рассмотрения земельный участок заявителя подключен к коммуникациям.

Кроме того, по постановлению прокуратуры города виновное должностное лицо за нарушение правил порядка подключения привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 10 тысяч рублей.