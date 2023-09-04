Фото регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства

На дорогах Владимирской области установили 31 передвижную камеру, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

С 4 по 10 сентября передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог: а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 18 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 13 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км; а/д Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики 11 км; а/д Колокша – Кольчугино – Александров – В. Дворики 118 км; а/д М-7 «Волга» 128 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 7 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км; а/д М-7 «Волга» 175 км; а/д М-7 «Волга» 290 км; а/д М-7 «Волга» 294 км; а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 12 км; а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 34 км; а/д Владимир-Муром-Арзамас 118 км; а/д Владимир-Муром-Арзамас 68 км; а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км; а/д Муром- М-7 «Волга» 14 км; а/д Муром- М-7 «Волга» 15 км; а/д Дубки-Киржач 7 км; а/д Бетонка-Черново 3 км; северный обход г. Камешково 1 км; а/д Владимир-Улыбышево-Коняево 8 км.