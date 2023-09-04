В Коврове водителя такси избили за просмотр сайта знакомств во время поездки

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ковровский городской суд вынес приговор гражданину Узбекистана, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, а также в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло тяжкий вред здоровью человека.

Судом установлено, что ночью 3 июля 2021 года мужчина и трое его приятелей возвращались домой из кафе на такси. Водитель по пути вел видеотрансляцию на сайте знакомств, что не понравилось его пассажирам. В результате этого между ними возникла перебранка, а когда машина приехала на нужный адрес, один из пассажиров ударил автомобиль ногой, повредив его.

Водитель вышел, но тут на него налетели оппоненты и, повалив на землю, принялись избивать, нанося руками и ногами удары по голове и телу. В какой-то момент водителю удалось сесть в машину, отъехать подальше и позвонить коллегам, которые вызвали «скорую помощь».

Также осужденный обвинялся в ДТП с тяжелыми последствиями, которое он устроил несколькими месяцами позже на 5 километре трассы «Ковров — микрорайон Заря». Мужчина управлял «Ладой» пятнадцатой модели и при прохождении поворота выехал на встречную полосу. Ударив «Шевроле Круз». В результате столкновения пассажирка «Шевроле» получила тяжелые травмы.

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам 3 месяцам колонии строгого режима с лишением права управления транспортом на 2 года. Также в пользу пострадавшей пассажирки взыскана компенсация морального вреда в 250 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.