ФК "Муром" обыграл "Чайку" и поднялся на третье место турнирной таблицы

фото из группы ФК "Муром" в ВКонтакте

3 сентября футбольный клуб "Муром" на выезде сыграл с "Чайкой".

Уже в первом тайме муромские футболисты выбились вперед, забив гол уже на 20-й минуте. Отличился Илья Азявин. Во втором тайме спортсмены удвоили преимущество. Второй год на 50-й минуте снова забил Илья Азявин. Но через девять минут "Чайка" отыграла один мяч. И все-таки это не помогло соперникам. На последней минуте матча муромский футболист Расул Гыстаров забил мяч практически в пустые ворота и установил окончательный счет матча – 3:1.

После этой победы "Муром" поднялся на третью строчку Второй лиги "А".