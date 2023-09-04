В Камешковском районе спасатели нашли потерявшуюся в лесу женщину

Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области

Как сообщает РОССОЮЗСПАС Владимирской области, 2 сентября в 11.04 диспетчеры аварийно-спасательного формирования получили информацию от дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Камешковского района о том, что в местном лесу потерялась 56-летняя женщина.

По сведениям экстренной службы, женщина ушла в лесополосу в районе 17 километра федеральной трассы М-7 между деревней Новая Быковка и поворотом на Давыдово.

Трое спасателей АСФ на одной машине выехали на поиски, которые, к счастью, продолжались недолго.

Уже в 12.35 потерявшуюся женщину нашли на 5 километре М-7, медицинская помощь ей не потребовалась.