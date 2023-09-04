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НовостиОбщество4 сентября 2023 6:00

В прокуратуре не нашли нарушений со строительством завода в Суходоле

Местные жители против такого соседства
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суздальская прокуратура провела проверку строительства асфальтного завода рядом с селом Суходол. Напомним, что местные жители выступают против такого соседства, ведь завод строится в 300 метрах от жилья, хотя по нормативам должно составлять полкилометра.

Как сообщает издание "Чеснок", прокуратура признала строительство завода законным, объясняя его возведение необходимостью в связи с расширением суздальской трассы. Субподрядчику необходим горячий асфальтобетон.

Назначению участка размещение асфальтного завода не противоречит, нарушений прокуратура не нашла.

«Проект производства работ разработан ООО «Нижегородавтодор» и в настоящее время проходит процедуру согласования у проектировщика и заказчика. Срок процедуры согласования установлен до 15.09.2023», – цитирует "Чеснок" прокуратуру.