В Ковровском районе в ДТП с участием скорой помощи пострадали семь человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло около 6.40 на федеральной трассе М-7 «Волга» в районе деревни Сенино. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, подразделения Главного управления МЧС России по Владимирской области и бригада «скорой помощи».

По предварительным данным, реанимобиль столкнулся с легковой машиной. Сотрудники МЧС проводили деблокировку одного из пострадавших. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 13 человек на пяти спецмашинах.

В отделе информации и общественных связей регионального управления полиции уточнили, что водитель автомобиля "Тойота", ехавший в сторону Нижнего Новгорода, выехал на встречную полосу, и ударил карету СМП, двигавшуюся во Владимир. В результате ДТП один человек был госпитализирован, еще шестеро доставлены в больницу для оказания медпомощи.

По факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка.