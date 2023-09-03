В Кольчугинском районе временно отключат свет в восьми населенных пунктах

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает администрация Кольчугинского района, по информации местного МКУ «Управление гражданской защиты», на 4 сентября запланировано проведение работ на системе электроснабжения.

В результате в течение дня без света останутся восемь населенных пунктов: Старая Толба, Костеево, Есиплево, Новоселка (Еисплевская), Бухарино, Слобода, а также Ивашково.

Планируется, что электроэнергию отключат с 9.30 до 17 часов вечера.

Как только энергетики завершат все необходимые работы, электричество вернется в дома кольчугинцев.