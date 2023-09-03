В Вязниках учебную эвакуацию провели в доме-пансионате для престарелых

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в пансионате для инвалидов и престарелых города Вязники провели тренировочную эвакуацию на случай возникновения пожара, в которой участвовал как персонал, так и сами жильцы учреждения.

После этого инспектор госпожнадзора рассказал об основных причинах возникновения пожаров, об обстановке в районе, а затем наглядно показал, как пользоваться порошковым огнетушителем, самоспасателем и пожарным краном.

Подобные учения будут проводить и в других социальных учреждениях региона.