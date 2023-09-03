В Камешковском районе ликвидирован лесной пожар у деревни Чистуха

Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области

Как сообщает РОССОЮЗСПАС Владимирскойобласти, 2 сентября в в 14.41 диспетчеры аварийно-спасательного форомирования получили информацию от Единой дежурно-диспетчерской службы Камешковского района о том, что в районе деревни Чистуха Второвского сельского поселения загорелись трава и кустарник.

К счастью, пожар оказался небольшим. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже был потушен. На лесной пожар выезжали сотрудники отдельного поста №3 пожарно-спасательной части поселка Мирный и дежурная смена АСФ — всего пять человек на двух машинах.