Во Владимире первый день празднования Дня города завершился салютом

Фото: администрация города Владимира

В столице региона 2 сентября состоялся первый день празднования Дня города, в ходе которого на Соборной площади и на других площадках состоялись концерты и другие основные праздничные мероприятия.

Перед жителями и гостями города выступили местные творческие коллективы, а также певец Звонкий.

После концертной программы, в 22.00, над городом прогремел салют, которого многие очень ждали. Увы, мнения горожан по поводу его проведения разделились: одни заявили, что салют был очень красивым, в то время как многие пожаловались, что почти не смогли его увидеть. Дело в том, что анонсирован он был на Соборной площади, а проведен в районе Студеной горы, из-за чего собравшиеся на «Соборке» владимирцы физически не смогли рассмотреть залпы.

Как бы то ни было, праздник продолжается. 3 сентября во Владимире тоже состоится ряд мероприятий в рамках празднования 1033-летия города.