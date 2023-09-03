В Вязниках 13 человек эвакуированы во время пожара в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 3 сентября в 7.19 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре, происходящем в доме №7 по улице Металлистов города Вязники.

На место ЧП выехали 13 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их приезда из окон второго этажа шел дым.

Тут же было сформировано звено газодымозащитников, которое направилось внутрь на разведку, тушение и спасение людей. Из дома эвакуировали 13 человек.

Оказалось, что горение происходило в одной из квартир. Пламени не дали распространиться и ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра, никто из людей не пострадал.

В результате сгорела часть вещей, находившихся в квартире. Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.