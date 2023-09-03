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НовостиОбщество3 сентября 2023 4:36

В Кольчугинском районе владельца сельхозземли оштрафовали на 100 тысяч рублей

В ходе проверки обнаружилось, что участок зарос сорняками и деревьями
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе проведенной проверки инспекторы осмотрели участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 4,1 гектара, принадлежащий местной организации и находящийся в Кольчугинском районе.

Обнаружилось, что вся площадь участка покрыта подушкой из сухих сорняков, оставшихся с прошлых лет, а над ними возвышается сухостой из лопухов, полыни и пырея. Также земля заросла березой, сосной и елью, причем деревья достигали высоты 9 метров.

По итогам проверки на владельца сельхозземли возбудили дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей. На днях штраф был полностью оплачен.

Кроме того, руководство предприятия получило предписание с требованием устранить нарушение.