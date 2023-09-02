В Коврове открылся Павловский мост после капремонта

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В Коврове возобновили движение по Павловскому мосту через железную дорогу на проспекте Ленина. Мост, построенный в 1960 году, обветшал и был признан аварийным, но интенсивность движения по путепроводу достигала почти 2 тысяч машин в сутки, что представляло опасность для автомобилей и поездов.

Проект капремонта появился еще в 2017 году, но из-за высокой стоимости работ их старт откладывали. В итоге, как сообщил глава региона Александр Авдеев, к ремонту приступили в 2022 году, он продлится полтора года, но закончили его на три месяца раньше запланированного срока.