В центре Суздаля автомобиль слетел в реку

Скриншот из группы "Подслушано автомобилистов Владимир"

Рано утром 2 сентября в цетре Суздаля в реке Каменка обнаружили автомобиль. К счастью, пострадавших в слетевшей в реку иномарке, а также в самой реке водолазы областной аварийно-спасательной службы не обнаружили. О происшествии сообщили местные жители в соцсетях, поделившись фотографиями. В УМВД России по Владимирской области эту информацию подтвердили.

Автомобиль съехал в воду около четырех утра на улице Ленина, неподалеку от Спас-Ефимтевого монастыря. Как именно жио произошло – пока неясно. Сейчас полиция разыскивает владельца «Рено», чтобы выяснить всё обстоятельства случившегося.