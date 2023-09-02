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НовостиОбщество2 сентября 2023 10:07

В Камешковском районе обнаружили опасную свалку

В лесу нашли 400 ламп, содержащих ртуть
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Камешковском районе обнаружили несанкционированную свалку опасных отходов: как показала прокурорская проверка, в лесу Камешковского района около деревни Кирюшино неизвестные выбросили около 400 ртутьсодержащих ламп, являющимися отходами 1 класса опасности. В результате возникла угроза загрязнения ртутью почвы, атмосферного воздуха, причинения вреда окружающей среде и здоровью жителей.

Прокуратура потребовала от регионального Министерства лесного хозяйства ликвидировать опасную свалку, и на следующий день после вмешательства прокурора, 1 сентября, ртутьсодержащие отходы вывезли из леса.