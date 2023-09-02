В Камешковском районе обнаружили опасную свалку

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Камешковском районе обнаружили несанкционированную свалку опасных отходов: как показала прокурорская проверка, в лесу Камешковского района около деревни Кирюшино неизвестные выбросили около 400 ртутьсодержащих ламп, являющимися отходами 1 класса опасности. В результате возникла угроза загрязнения ртутью почвы, атмосферного воздуха, причинения вреда окружающей среде и здоровью жителей.

Прокуратура потребовала от регионального Министерства лесного хозяйства ликвидировать опасную свалку, и на следующий день после вмешательства прокурора, 1 сентября, ртутьсодержащие отходы вывезли из леса.