Всем пример: во Владимирской области утвердили кодекс этики чиновника

Губернатор Александр Авдеев. Фото Правительства Владимирской области.

Губернатор Александр Авдеев утвердил новый кодекс этики и служебного поведения для областных чиновников, который начал действовать с 1 сентября. До этого документ обновляли в 2011 году, но новая версия не сильно отличается от предыдущей.

Кодекс этики, который распространяется не только на государственных служащих, но и на лиц, замещающих государственные должности, требует от чиновников профессионально и добросовестно работать, не забывая, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как исполнительных органов Владимирской области, так и гражданских служащих.

Кроме того, чиновникам запретили предвзято относиться к кому бы то ни было, участвовать в коррупционных связях, действовать на работе пол влиянием личных интересов и использовать должностные возможности для решения личных вопросов.

Также чиновники должны соблюдать нейтралитет, уважать традиции и обычаи народов России, на их работу не должны влиять решений политических партий и общественных объединений. Принуждать подчиненных к участию в деятельности политических партий и общественных объединений тоже запрещено.

Областным чиновникам запретили комментировать и оценивать работу областной власти, сообщать что-либо о бюджете, госдолге и сделках, если это не входит в его обязанности. Им нельзя вести себя неподобающе, курить в государственных зданиях, угрожать и оскорблять кого-то, грубить, вести себя заносчиво и пренебрежительно, дискриминировать кого-либо по любому признаку.

Отдельное внимание уделили внешнему виду: нельзя неопрятно одеваться, одежда должна быть аккуратной и соответствовать деловому стилю.