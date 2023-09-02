Во Владимире за месяц родилось шесть пар двойняшек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили в областном перинатальном центре, в августе на Владимирской земле появилось на свет более 700 детей, 41 младенец появился на свет раньше срока, причем 30 из них родились именно в перинатальном центре.

Больше всего малышей ожидаемо родились во Владимире, непосредственно в перинатальном центре - 254 ребенка. Традиционно лидируют мальчики – 139 карапузов, а девочек родилось 115. Среди новорожденных – шесть пар двойняшек. Трое малышей родилось с экстремально низкой массой тела – вес каждого составил всего 970 грамм, а двое родов осложнились массивной кровопотерей, был запущен аппарат для реинфузии крови.

Для большинства родителей ребенок стал первым – таких 38. 40% новорожденных новорожденным ребенком в семье, а остальные 22% стали третьими или последующими детьми в семье.